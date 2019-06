Nach Let's Dance widmet sich Oliver Pocher (41) einem neuen, "alten" Projekt! In den vergangenen Wochen tanzte sich der Entertainer in die Herzen der Fans des RTL-Tanzformats. Und auch nach dessen Ende bleibt Oli dem Sender treu und wird schon bald in einer anderen Sendung zu sehen sein: In der kommenden Fernsehsaison soll 5 gegen Jauch wieder an den Start gehen – mit dabei ist auch der TV-Spaßvogel!

Via Twitter veröffentliche der 41-Jährige die News zu seinem Comeback: "Dieses Jahr kehre ich wieder an die Seite von Günther Jauch bei RTL zurück und es gibt wieder neue Folgen von '5 gegen Jauch'". Bis er 2017 von Frank Buschmann (54) abgelöst wurde, war Oliver bereits zusammen mit dem beliebten Moderator in der Quizshow zu sehen gewesen. Aufgrund sinkender Quoten wurde das Format im April 2018 auf unbestimmte Zeit eingestellt. Die Fans dürfen gespannt sein, ob die Show mit ihrer Originalbesetzung – dem Witzbold Oli und Günther Jauch (62) – an alte Erfolge anknüpfen kann.

Wann genau die Neuauflage über die Mattscheiben flimmern wird, ist bisher noch nicht bekannt. Laut Olis Kommentar scheint es aber nicht mehr ganz so lange zu dauern. Freut ihr euch, dass das Format in eine neue Runde geht? Stimmt in der Umfrage ab!

