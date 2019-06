Justin Bieber (25) zeigt seine romantische Ader! Im Herbst 2018 gab der Sänger seiner Hailey (22) das Jawort – bisher nur standesamtlich. Im September soll endlich nach mehreren Verschiebungen die große kirchliche Hochzeit stattfinden. Zwischen den ganzen Vorbereitungen findet das Paar offenbar auch noch genügend Zeit für gemütliche Stunden zu zweit: Der Kanadier überraschte seine Frau mit einem aufwendig dekorierten Garten!

"Gestern Abend bin ich nach Hause gekommen und habe das vorgefunden", kommentierte die Beauty ein Foto in ihrer Instagram-Story und fügte ein verliebt schauendes Emoji hinzu. Die Aufnahme zeigt die Terrasse ihrer Luxusvilla in Los Angeles bei Nacht. Rund um den grün beleuchteten Pool wurden üppige Rosen-Bouquets aufgestellt. An der Überdachung ihrer Chill-Area ist eine Lichterkette befestigt und der Gartentisch ist mit Kerzen übersät. Ob Justin alles alleine geschmückt hat, ist nicht bekannt.

Ganz so pompös muss es für die 22-Jährige offenbar nicht immer sein. Ende März dokumentierte das Model mit einer Bildgalerie einen entspannten Abend der Biebers: Mit Netflix und einer Pizza hatte das Paar seinen Tag ausklingen lassen. "Meine Lieblingsart von Date-Night", meinte Hailey zu ihrem Posting.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Biebers Garten

Anzeige

Actionpress/ AZ/X17online.com Hailey Bieber, Model

Anzeige

Actionpress/ gotpap/starmaxinc.com Justin Bieber, Sänger

Anzeige

Wie findet ihr Justins Überraschung für Hailey? Total romantisch! Viel zu kitschig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de