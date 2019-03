Feiern wie die Rockstars? Darauf haben Justin Bieber (25) und Ehefrau Hailey (22) – zumindest momentan – wohl keinen Bock. Denn offenbar zelebrierte das Promi-Pärchen seine letzte Date Night nicht etwa in einem schicken Edel-Club, sondern verbrachte die gemeinsame Zeit stattdessen in deutlich ruhigerer Atmosphäre: im neuen Domizil in Los Angeles. Was die beiden Turteltauben bei wohl so getrieben haben?

Auf Instagram veröffentlichte Hailey eine Bildergalerie, in der sie den romantischen Abend mit ihrem Liebsten – zumindest oberflächlich – dokumentierte. Aus der Sammlung geht hervor, dass sich die beiden an diesem Tag wohl Pizzen aus einem Jon & Vinny's Restaurant bestellt und Netflix geguckt hatten. "Meine Lieblingsart von Date Night", kommentierte das Model ihr Posting.

In seiner Vergangenheit hatte Justin des Öfteren auch mit Party-Eskapaden für Schlagzeilen gesorgt. Aktuell scheint sich der 25-Jährige aber eher an einem ruhigeren Lebensstil zu erfreuen. So hatte er vor einigen Tagen auch bereits angekündigt, dass er sich für eine Weile aus dem turbulenten Musikbusiness zurückziehen wolle.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im März 2019

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im März 2019

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de