Mega Liebes-News bei DSDS-Gewinnerin Elli Erl: Die Sängerin hat am Wochenende ihre Langzeitfreundin Tina van Wickeren bei einer traumhaften Hochzeit in einem Kräutergarten zur Frau genommen. Im engsten Familien- und Freundeskreis gaben sich die blonden Lehrerinnen das Ja-Wort und wirkten auf den dabei entstandenen Fotos überglücklich. Im Gespräch mit Promiflash verriet die "This is my life"-Interpretin, wie sie sich als frisch gebackene Ehefrau fühlt.

"Jetzt ist man so angekommen und fühlt sich geborgen, ich finde es einfach nur ein großartiges Gefühl. Es ist wirklich schön und der absolut richtige Schritt", verriet Elli gegenüber Promiflash. Die beiden können ihr Glück kaum fassen. Am 21. Juni trauten sie sich standesamtlich und am Tag darauf feierten sie ihre Liebe noch einmal bei einer märchenhaften Gartenparty mit knapp 130 Gästen. Und auch ihre große Leidenschaft kam bei ihrer Heirat nicht zu kurz: "Wir haben vieles gemeinsam und sind doch in vielen Dingen unterschiedlich und das ist, glaube ich, die perfekte Kombi. Aber ein großes Plus, dass wir zusammen haben, ist wirklich die Musik. Das verbindet uns ganz stark." So spielten Elli und Tina auch für ihre Hochzeitsgäste eine Nummer zusammen.

Neben der Musik verbindet die beiden aber noch etwas: Sie sind beide Lehrerinnen. Durch ihren Job lernten sie sich vor dreieinhalb Jahren kennen.

Digitalfotografie: fischer.de Tina van Wickeren und Elli Erl

Digitalfotografie: fischer.de Elli Erl und Tina van Wickeren bei ihrer Hochzeit 2019

Digitalfotografie: fischer.de Elli Erl, Sängerin

