Ingos (28) Extra-Kilos soll es an den Kragen gehen! Anfang Juni erschütterte folgende Nachricht die Schwiegertochter gesucht-Fans: Der Kultkandidat gab bekannt, dass der an der Lungenkrankheit Sarkoidose leidet. Öffentlich gemacht hat er dies unter anderem auch deshalb, weil er seinen Supportern erklären wollte, warum er in der vergangenen Zeit zugelegt hat. Die Gewichtszunahme hänge nämlich mit einer Kortison-Therapie zusammen. Aber dennoch: Den zusätzlichen Pfunden, auch wenn sie durch die Krankheit bedingt sind, will Ingo den Kampf ansagen!

Im Promiflash-Interview offenbarte der 28-Jährige, dass er bisher 15 Kilogramm zugenommen hat, diese aber schnellstmöglich wieder schmelzen sollen: "Dementsprechend haben wir auch schon Maßnahmen ergriffen. Wollen wir hoffen, dass ich dann die Kilozahl auch wieder runterbekomme." Dazu versuchen er und seine Liebste Annika ein wenig mehr auf ihre Ernährung zu achten und die abendlichen Chips hin und wieder durch frisches Obst zu ersetzen. Und Sport? Auch das wollen die beiden in Angriff nehmen – sobald das aktuelle Sportverbot vom Arzt aufgehoben wird: "Ich habe dann auch gesagt: 'Ja gut, dann machen wir das dann, wenn du wieder kannst, dann gehe ich auch mit'", plauderte Ingos Herzdame weiter aus.

Bis es so weit ist und er sportlich richtig durchstarten kann, kommt Ingo aber auch mit seiner jetzigen körperlichen Situation ganz gut zurecht: "So richtig darunter leiden, dass ich was zugenommen habe, mache ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich immer noch genauso wie vorher", gibt der Reality-Star ehrlich zu.

Promiflash Annika und Ingo im Juni 2019

Anzeige

Promiflash "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo im Promiflash-Interview im Januar 2018

Anzeige

Promiflash Ingo und seine Freundin Annika

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de