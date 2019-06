Diese Nachricht hat Schwiegertochter gesucht-Fans regelrecht erschüttert! Anfang Juni wurde bekannt, dass Kult-Kandidat Ingo (28) unheilbar krank ist. Der 28-Jährige leidet unter Sarkoidose, was bedeutet, dass der Freund von Annika Probleme beim Atmen hat. Was Ingos Community neu war, wusste er selbst zu diesem Zeitpunkt schon seit drei Jahren. Warum behielt der Sympathieträger seine Diagnose so lange für sich? Promiflash wollte es ganz genau wissen und hakte nach!

Im exklusiven Interview verriet Ingo: Obwohl er bereits während der "Schwiegertochter gesucht"-Dreharbeiten eine Vermutung hatte, wollte nicht über sein Lungenleiden sprechen! "Da hatte ich gedacht: 'Ich weiß nicht, ob das so passend ist, ob ich das mal machen soll. Ich weiß gar nicht, ob das die Fans was angeht, was ich an Krankheiten habe'", erzählte er. Ingo habe seine Krankheit nicht thematisiert, weil sie ihm zu privat gewesen sei. Später habe er seine Community nicht in Sorge versetzen wollen.

Warum sprach Ingo also erst vor Kurzem darüber? "Um den Fans mal zu sagen, warum ich jetzt so ein bisschen zugenommen habe, dass sie auch dann wissen, dass ich durch die Kortison-Therapie zugenommen habe", erklärte er. Daraufhin habe seine Partnerin Annika einen Social-Media-Post vorgeschlagen.

