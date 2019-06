Beim Thema Erziehung scheiden sich offenbar die Geister! Erst kürzlich hatte Schlagersängerin Melanie Müller (31) mit einer Aussage für Furore gesorgt: Die Zweifach-Mama in spe erklärte, dass Töchterchen Mia Rose Müller (1) sich nach ihr und Familienpapa Mike Blümer richten muss, was ihr im Netz ordentlich Kritik einbrachte. Anne Wünsche (27) musste im Laufe ihrer Karriere zwar auch des Öfteren Gegenwind einstecken – in puncto Leben mit Kind und Kegel läuft es bei ihr aber ganz anders ab: Die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin richtet sich immer nach ihren Kids!

Das erklärte der TV-Star nun im Interview mit Promiflash: "Ich bin so 'ne Mutti, wo sich das Leben immer nach dem Kind richtet. Also wenn ich in den Urlaub fliege zum Beispiel, dann plane ich den Urlaub wirklich komplett nach den Kindern. [...] Wenn mein Kind geschrien hat, dann war ich sofort da, also ich bin da anders. Bei mir stehen immer die Kinder an erster Stelle, bevor ich dann komme", offenbarte Anne. Im Gegensatz zu Melli, die ihre Mia ab und zu bewusst weinen lässt, könne sie den Anblick eines traurigen Kindes im Allgemeinen nicht ertragen!

Trotzdem halte auch die Vollblutmama von Juna und Miley Merten nichts von vorgetäuschter Alltagsperfektion, wie sie Influencer gerne Mal präsentieren würden. Anne redet ihr Mama-Dasein bewusst nicht schön und hält deshalb auch in Posts und Vlogs ihre wahren Hürden als Mutter fest. In Sachen Transparenz über Erziehungsmaßnahmen und kleine Problemchen sprechen die Damen dann also doch dieselbe Sprache!

