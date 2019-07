Große Trauer bei allen Fans des internationalen Baseballs: Der gerade einmal 27-jährige Pitcher Tyler Skaggs trat am Samstag noch mit seinem Team, den L.A. Angels, gegen die Mannschaft aus Oakland an. Danach ging es für die Jungs aus Los Angeles weiter nach Texas, wo sie am Montagabend gegen die ortsansässige Truppe antreten sollten. Doch dazu ist es nicht gekommen, denn am Morgen desselben Tages ist Tyler mysteriöserweise tot in seinem Hotelzimmer gefunden worden.

Dies gab die Mannschaft des Werfers nun bekannt, wie das US-amerikanische Online-Magazin TMZ berichtete. "Mit großem Bedauern müssen wir bekannt geben, dass Tyler Skaggs heute Morgen in Texas von uns gegangen ist. Tyler war und wird immer einer wichtiger Teil der Angels-Familie sein. Wir sind mit unseren Gedanken und Gebeten bei seiner Ehefrau Carli und der gesamten Familie in dieser niederschmetternden Zeit", lautete das Statement des Vereins.

Die Umstände des Ablebens von Tyler sind nach wie vor noch nicht bekannt. Vermutlich wird dies durch die ermittelnden Behörden erst nach einer gründlichen Autopsie bekannt gegeben.

Getty Images Tyler Skaggs, Profi-Sportler

Getty Images Profi-Sportler Tyler Skaggs

Getty Images Tyler Skaggs bei einem Baseballspiel 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de