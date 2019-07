Sie sind aktuell wohl eines der meist diskutiertesten Pärchen der deutschen Promi-Szene. Schlager-Star Michael Wendler (47) verkündete Anfang des Jahres, er liebt die wesentlich jüngere Laura Müller. Die zwei sind sogar eines der Couples der kommenden Das Sommerhaus der Stars-Staffel. Doch eine Frage beschäftigt ihre Fans nun schon seit einiger Zeit – wie lange sind der Musiker und die brünette Beauty schon ein Paar? Dieses Geheimnis lüfteten die beiden nun endlich.

In einem Instagram-Live-Video standen der Wendler und seine Liebste ihren Followern nun Rede und Antwort. Dabei fragte eine Userin: "Wie lange seid ihr eigentlich zusammen?" Daraufhin zögerte Laura erst, aber Michael zeigte sich in Plauderlaune und verriet: "Seit September oder Oktober oder so, meine ich!" Das heißt, die beiden sind schon knapp neun Monate liiert. Bei ihrem ersten Date sind sie übrigens ganz romantisch Essen gegangen, erzählte Laura weiter.

Die Trennung von seiner Ex gab Michael im Oktober 2018 bekannt. In der Zeit war er also auch schon mit Laura zusammen. Die Beziehung von seiner vorherigen Frau war vermutlich schon weit vor der öffentlichen Bekanntgabe zu Ende.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler beim Fotoshooting für "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2019

