Alessia Herren gibt fehlerhaftes Verhalten im Sommerhaus zu

Alessia Herren (23) zeigte sich im Dschungelcamp von einer anderen Seite: Statt lauter und aggressiver Ausraster wie im Sommerhaus der Stars im vergangenen Jahr legte die Tochter von Willi Herren (✝45) eine ruhige und entspannte Art und Weise an den Tag. Im RTL-Nachspiel wird sie darauf angesprochen – und gibt zu, dass ihr Verhalten im Sommerhaus nicht akzeptabel war. "Ich bin Mama, und ich bin jetzt 23 Jahre alt und habe gesehen, so geht es einfach nicht. Ich muss an mir arbeiten", erklärt die drittplatzierte Camperin ehrlich und fügt hinzu: "Ich bin jung. Egal, wie alt man ist, man macht immer Fehler, und ich durfte und habe den Leuten auch gezeigt, dass ich aus Fehlern lernen darf."

Mit ihrer Aussage begeistert Alessia nicht nur das Publikum, sondern auch die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41). "Tatsächlich finde ich diese Erklärung und diesen Ansatz richtig toll. Tolle Erkenntnis", betont der einstige VIVA-Star, bevor seine Kollegin hinzufügt: "Super!" Ihrem ehemaligen Mitcamper Timur Ülker (35) scheint aber noch eine kleine Sache zu fehlen, bevor Alessias Verhalten wirklich als respektvoll bezeichnet werden kann: Der GZSZ-Star möchte wissen, weshalb die 23-Jährige ihn als "fake" und "aufgesetzt" bezeichnete. Darauf hat die Reality-TV-Bekanntheit eine klare Antwort: "Du warst anfangs sehr zurückhaltend. Du warst im Camp einfach da [...]. Und irgendwann hast du einen Brief bekommen und von jetzt auf gleich warst du ein anderer Mensch."

Alessia verdeutlichte bereits kurz nach dem Dschungelcamp-Finale, weshalb sie sich in Australien so gut im Griff hatte. "Im Sommerhaus konnte ich mich von einer ganz anderen Seite reflektieren, indem ich gesehen habe, wie ich eigentlich ausflippen kann, wenn ich mit meinem Partner streite oder mit anderen Mitkandidaten", offenbarte sie während einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash. Die Mama einer Tochter habe insbesondere aus ihrem impulsiven Verhalten eine Lehre gezogen, die sie jetzt umsetzen wolle: Sie müsse "in gewissen Situationen einfach ruhiger sein und nicht so ausfallend werden."

Anzeige Anzeige

RTL Timur Ülker und Alessia Herren im Dschungelcamp 2025

Anzeige Anzeige

RTL Alessia Herren, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2024

Anzeige Anzeige