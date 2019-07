Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (28) und seine Annika kämpfen mit den Pfunden! Der TV-Star und seine Freundin schweben bereits seit etwa einem Jahr auf Wolke sieben. Immer wieder posten sie süße Pärchen-Pics, auf denen sie nicht verliebter wirken könnten – ganz zur Freude ihrer vielen Follower. Nur eins bereitet den beiden Turteltauben Kopfzerbrechen: die Figur! Annika hat bereits etwa 20 Kilo zugenommen!

Und auch bei Ingo gibt es in letzter Zeit ziemlichen Körperfrust. Der 28-Jährige hat 15 Kilo zugelegt. Bei ihm gibt es allerdings medizinische Gründe: Aufgrund einer Lungenkrankheit hat er absolutes Sportverbot und muss starke Medikamente nehmen. Bei seiner Annika haben die Zusatzpfunde eine ganz andere Ursache. "Ich esse halt einfach zu gerne", erklärte sie im Promiflash-Interview. Vor allem bei ihrer Arbeit warten zu viele Verführungen auf Ingos Liebste: "Ich arbeite in der Küche, ich koche. Ich esse dann manchmal auf der Arbeit und wenn ich dann abends nach Hause komme, hab ich dann trotzdem noch Hunger und esse dann noch mal."

Um wieder in Form zu kommen, wollen die beiden in Zukunft mehr auf ihre Ernährung achten. Anstatt der abendlichen Chips, wollen sie öfter mal zu gesunden Alternativen greifen – und sobald Ingo das Go vom Arzt bekommt, werden die zwei auch den Sport wieder in Angriff nehmen.

Promiflash Ingo und seine Freundin Annika

Facebook / IngoOffizielleFanpage Annika und Ex-"Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Ingo

Facebook / Ingo und Annika Fanpage "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo mit seiner Freundin Annika

