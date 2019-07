Solche Kennenlerngeschichten passieren definitiv nicht jeden Tag. Familie, Freunde und Fans trauern aktuell um Beth Chapman (✝51), Ehefrau des bekannten TV-Kopfgeldjägers Duane Chapman (66) alias “Dog the Bounty Hunter“. Beth, die an der Seite ihres Mannes als Reality-TV-Star bekannt wurde, starb vor wenigen Tagen an Krebs. Nun tauchte ein altes Interview mit ihr wieder auf, in dem sie beschrieb, wie sie und Dog sich kennenlernten – und die Geschichte ist wirklich bemerkenswert!

Beth wurde damals verhaftet – wegen eines Ladendiebstahls, der eigentlich gar keiner war. "Ich arbeitete für einen Senator in Colorado und musste in den Supermarkt gehen, um Zitronen zu kaufen", zitiert sie die britische Zeitung Mirror. Als sie an der Kasse stand, sei sie vom Senator per Pager kontaktiert worden. Sie verließ den Supermarkt in Richtung Münztelefon, die nicht bezahlte Ware in der Hand – und wurde festgenommen. Im Gefängnis begegnete ihr schließlich Duane, der ihr mit der Kaution helfen sollte – und es war Liebe auf den ersten Blick.

"Plötzlich kommt da diese blonde Bombe aus dem Hinterzimmer", beschreibt Beth den Moment des Kennenlernens. "Ich dachte nur, oh ja, er wird mir gehören. Lass das Stalking beginnen". Beth versuchte, sich so ungeschickt wie möglich mit den Formularen anzustellen – sodass sie mehr Zeit mit Dog verbringen konnte. Später wurde sie sogar lizensierte Kautionsagentin. Die Liebesgeschichte nahm ein Happy End: Beth und Duane heirateten 2006.

Getty Images Beth und Duane Chapman

Getty Images Duane "Dog" Chapman 2013 in Las Vegas

Getty Images Duane und Beth Chapman in Los Angeles

