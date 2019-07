Bereits seit mehreren Tagen ist Heidi Klum (46) mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz (29) in Paris und sendet ihren Followern in den sozialen Medien immer wieder Schnappschüsse aus der Stadt der Liebe. Dort findet derzeit die Fashion Week statt. Auch Designer Christian Louboutin stellte vergangenen Dienstag seine neue Schuhkollektion vor. Zu der Show erschien Heidi in kniehohen Fransen-Stiefeln und beinahe durchsichtigem Shirt.

Die Modelmama präsentierte sich in einem Look, der lässig-sexy war und damit alle Blicke auf sich zog. Zu einer dunklen Jeans kombinierte die blonde Beauty schwarze, auffällige Overknees und ein schlichtes, schwarzes T-Shirt. Im Blitzlicht erschien dieses teilweise transparent, gewährte damit intime Einblicke und zeigte die prominenten Brüste Hans und Franz – Nippelblitzer quasi inklusive.

Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi zeigt, was sie hat. Ob beim Shopping-Trip in Los Angeles vor drei Jahren oder auch mit frechem Weihnachtsfoto in den sozialen Medien – das Model schwört auf den Nichts-drunter-Look und verzichtet dabei schon mal auf einen BH.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2019 in Paris

Getty Images Heidi Klum im Juni 2019 in New York

Getty Images Heidi Klum im Juli 2019

