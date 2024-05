Als Statussymbol? Kanye West schenkte seiner Bianca Porsche!

Kanye West (46) und Bianca Censori (29) sorgen gerne für Schlagzeilen! Seit 2022 sind die beiden verheiratet – und nun gab es ein luxuriöses Geschenk für die Designerin: einen silbernen Porsche. Eine Psychologin analysierte gegenüber The Sun jedoch, dass Kanyes Geschenk kein Zeichen der Liebe war, sondern eher ein Machtzug. "Es ging um Befriedigung und diente als mächtiges Statussymbol für Kanye. Er hatte sich wahrscheinlich für Silber entschieden, um sicherzustellen, dass Bianca ohne ihn nicht zu sehr auffällt", erklärte Jo Hemming. Kanye soll diese Geste genutzt haben, um den Eindruck zu erwecken, seiner Bianca ein tolles Geschenk zu machen.

Die Freude mit dem heißen Schlitten hielt nicht lange. Vor wenigen Tagen wurde der Porsche vor dem Yeezy-Quartier abgeschleppt. Laut der Expertin habe der Rapper damit sein Machtspiel gewonnen – er erlangte den Einfluss auf seine Frau wieder, weil sie nun erneut bei ihm mitfahren muss. Auch das Fahrzeug soll er genau für sie ausgesucht haben. "Kanye hat wahrscheinlich das Auto und die Farbe für sie ausgesucht, so wie er auch die Kleidung seiner Frau auswählt. Porsche sind sehr angesehene Autos – sie sind hochwertig und schnell.", erläuterte die Expertin weiter.

Kanye soll auch einen großen Einfluss auf die auffälligen Looks seiner Bianca haben. Die Körpersprache-Expertin Judi James geht davon aus, dass der Sänger seine Ex-Frau Kim Kardashian (43) mit seiner neuen Flamme provozieren möchte, wie sie gegenüber Mirror erklärte. Für Bianca seien ihre freizügigen Outfits eine Mutprobe. Doch damit könnte sie auch rechtliche Folgen bekommen: Bei einem Shoppingausflug in Paris vor wenigen Monaten lief sie in einem Hauch von Nichts durch die Gegend – hierfür könnte eine Strafe von 15.000 Euro wegen Exhibitionismus in der französischen Provinz möglich sein.

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Getty Images Bianca Censori, Frau von Kanye West

Glaubt ihr, Kanye kaufte seiner Bianca einen Porsche, um Macht über sie zu haben? Ja, er will die Macht über sie haben. Nee, das war doch nur ein liebes Geschenk von ihm!



