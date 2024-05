Nimmt Angelina Jolie und Brad Pitts Streit darum kein Ende?

Der Scheidungskrieg zwischen Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) nimmt wohl immer noch kein Ende! Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 streiten sie um die Anteile des gemeinsamen Weinguts und das Sorgerecht für ihre noch minderjährigen Kinder Shiloh (17), Knox (15) und Vivienne (15). Doch offenbar finden die "Mr. & Mrs. Smith"-Darsteller immer noch keine Lösung. Im Gegenteil: Immer wieder kocht ihre öffentliche Schlammschlacht erneut hoch. Wie ein Insider nun gegenüber Ok! berichtet, soll insbesondere der "Troja"-Star von den ständigen Streitereien frustriert sein. Die Quelle will wissen, dass die Angriffe vor allem von Angelina ausgehen würden. "Brad ist die ganze Zeit in der Defensive und telefoniert ständig mit seinen Anwälten", erläutert der Informant.

Wie Entertainment Tonight vor wenigen Tagen berichtete, erhebt der 60-Jährige in aktuellen Gerichtsunterlagen schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau. Sie soll ihren Kindern untersagt haben, während Brads Besuchen mit ihm zu sprechen. Doch fragt man die "Maleficent"-Darstellerin, sieht das ganz anders aus. "Alles, was Angelina jemals wollte, war eine Trennung mit positiven Beziehungen zwischen allen Familienmitgliedern, einschließlich Herrn Pitt. Sie freut sich auf den Tag, an dem er sie endlich loslassen kann", stellte ihr Anwalt nach Brads Vorwürfen gegenüber TMZ klar.

Der Scheidungsprozess scheint sowohl Angelina als auch Brad stark zu belasten. Doch damit sind sie offenbar nicht die Einzigen. Auch Ines de Ramon, die Freundin des Filmproduzenten, soll wohl unter dem Rechtsstreit leiden. Gegenüber Ok! plauderte eine Bekannte von Ines aus: "Das ist kein Streit, in den sie verwickelt werden will, aber sie ist es - besonders jetzt, wo sie und Brad zusammenleben." Die Ex-Frau von Paul Wesley (41) sei von dem Drama sehr gestresst.

Getty Images Brad Pitt, Angelina Jolie und ihre Kinder, 2005

ActionPress Ines De Ramon

