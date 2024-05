"Organisiert": Hier schwärmt Katie Holmes von Tochter Suri!

Suri Cruise (18) ist die einzige gemeinsame Tochter von Katie Holmes (45) und ihrem Ex-Mann Tom Cruise (61). Der Promi-Spross war gerade einmal sechs Jahre alt, als ihre berühmten Eltern sich scheiden ließen. Katie zog ihre Tochter alleine in New York auf – Tom soll sein einziges leibliches Kind seit zwölf Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen haben. Wie eng das Verhältnis der Schauspielerin zu ihrer Tochter hingegen ist, machte sie vor einigen Jahren zu Gast bei der "The Ellen DeGeneres Show" deutlich. "Wir bereiten uns in diesem Haus auf Weihnachten vor und meine Tochter ist acht Jahre alt. Sie hat bereits ihre Weihnachtsliste fertig. Sie hat sie aufgeschrieben, sie ist sehr gut organisiert", verriet die "Miss Meadows"-Darstellerin stolz.

Laut Gerichtsunterlagen, die Page Six veröffentlichte, hatte sich das einstige Hollywood-Traumpaar getrennt, weil "Katie Suri vor Scientology schützen wollte". Seit der Trennung hielt die 45-Jährige ihren Nachwuchs von der Öffentlichkeit fern. "Katie hat Suri beschützt und sie ist eine hingebungsvolle Mutter", erklärte eine Quelle gegenüber dem Magazin.

Scientology ist eine umstrittene Glaubensgemeinschaft, die in den 1950er-Jahren von dem Science-Fiction-Autor Lafayette Ron Hubbard gegründet wurde. Die Gemeinschaft hat Anhänger auf der ganzen Welt. In Hollywood konnte die religiöse Bewegung Stars wie Tom Cruise, John Travolta (70) oder Elisabeth Moss (41) für sich gewinnen. In mehreren deutschen Bundesländern wird die Organisation vom Verfassungsschutz beobachtet.

