Besoffen beim Fotoshooting: Davina Geiss fliegt vom Set!

Das gefällt Robert Geiss (60) überhaupt nicht! In den neuen Folgen Davina und Shania – We love Monaco" sollen die Promi-Sprösslinge Davina (20) und Shania (19) für ein Shooting der Familienmodemarke vor der Kamera stehen. Davina macht den Plänen ihres berühmten Vaters allerdings einen Strich durch die Rechnung: Sie lässt sich am Set den Alkohol schmecken – und zwar so, dass sie am Ende zu betrunken für das Shooting ist. "Alkohol während der Arbeit, das weiß man ja, das ist eigentlich ein No-Go und wenn man zu viel davon verzehrt, hat man unter Umständen ein Problem", stellt Robert Geiss klar.

Auch Shania ist total genervt davon, dass ihre Schwester offenbar zu tief ins Glas geschaut hat. Sie verweist die 20-Jährige schließlich endgültig vom Set. "Davina ist komplett weg. Davina ist voll. Das ist wirklich unprofessionell am Set", ärgert sich die Reality-Bekanntheit und macht ihr eine Ansage. "Davina wurde rausgeschmissen, weil sie ihren Job nicht richtig gemacht hat", fügt sie wütend hinzu.

Im Januar sprach Robert noch mit Promiflash über die Entwicklung seiner beiden Töchter: "Sie sind jetzt zwei Frauen und keine Teenager mehr", betonte er damals und fügte hinzu: "Und jetzt heißt es, dass sie ihr eigenes Leben auf die Reihe bekommen müssen." Damals war der Unternehmer aber mächtig stolz auf seine Töchter: Mit der TV-Show "Davina und Shania – We love Monaco" haben sie mittlerweile ihre eigene Sendung und stehen auf eigenen Beinen. "Und für uns bedeutet das auch, dass wir in der Erziehung einiges richtig gemacht haben", erklärte Robert damals stolz.

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss mit ihrem Vater Robert

Anzeige Anzeige

Instagram / shaniageiss Shania Geiss, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Davinas Verhalten am Set? Ich finde, das kann passieren! Meiner Meinung nach geht das gar nicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de