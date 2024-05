Ohne Harry: Prinz William übernimmt Rolle bei Royal-Hochzeit

Prinz Harry (39) bleibt einem weiteren royalen Event fern – und überlässt seinem Bruder die Bühne. Im kommenden Monat wird Hugh Grosvenor (33), der Patensohn von König Charles (75), heiraten. Zu dem Event waren eigentlich sowohl Harry als auch Prinz William (41) eingeladen. Doch wie nun bekannt wird, bleibt der Rotschopf dem Ereignis fern. Laut The Sun soll sein älterer Bruder hingegen eine größere Rolle bei der Trauung übernehmen: Er gehört zur Gesellschaft des Bräutigams und wird die Platzierung der Gäste betreuen.

Hugh ist nicht nur der Patensohn des Königs, sondern auch selbst einer der Taufpaten von Williams Sohn Prinz George (10) und Harrys Erstgeborenen Prinz Archie (5). Besonders eng scheint die Verbindung zu der Königsfamilie nicht zu sein – denn auch Charles soll nicht zu der Hochzeit erscheinen wollen. Grund dafür ist angeblich ein zurückliegender Konflikt. Bei der Trauung von Hughs Schwester waren Charles und Königin Camilla (76) nämlich noch nicht verheiratet und sollten deshalb nicht nebeneinandersitzen. Das Paar war deshalb sauer – und kam nicht zu der Feier.

Prinz Harry entgeht so eine weitere Chance, Zeit mit seinem Bruder zu verbringen. Vielleicht ist das aber auch besser so – immerhin ist William aktuell wohl nicht gut auf den Wahlamerikaner zu sprechen. Einer der Gründe dafür soll der kürzliche Trip des zweifachen Papas mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) nach Nigeria sein. "William ist fuchsteufelswild", erklärte ein Insider gegenüber The Mirror und ergänzte: "Der Trip von Meghan und Harry ist ein Beweis dafür, dass die beiden sich weigern zu akzeptieren, dass sie nicht mehr als Royals arbeiten!"

Anzeige Anzeige

Royalfoto/face to face Hugh Grosvenor mit Prinz William, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Abuja

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Entscheidung von Prinz Harry, nicht an der Hochzeit seines Freundes Hugh Grosvenor teilzunehmen? Verständlich, er hat mit den Royals abgeschlossen. Enttäuschend. Er sollte über seinen Schatten springen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de