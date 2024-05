Kanyes Porno-Projekt: Bianca Censoris Eltern sind besorgt!

Kanye West (46) sorgt mit seinem neuen Projekt für Aufsehen: Der Skandal-Rapper eröffnete kürzlich ein Pornostudio. Die Eltern seiner Frau Bianca Censori (29) finden diese Idee jedoch gar nicht lustig. "Die Tatsache, dass er sie in die Welt der Erwachsenenfilme mit hineinzieht und sie bereits als Werbefläche für sexuelle Unanständigkeit benutzt, ist für sie absolut entsetzlich und sehr beunruhigend", berichtet ein Insider gegenüber Daily Mail. Die Familie der Australierin soll nun in großer Sorge um ihre Tochter sein und den Einfluss, den ihr Ehemann auf sie nimmt.

Kanye und seine vielen Schlagzeilen sollen der Familie der Architektin schon länger ein Dorn im Auge sein. "Bianca zuliebe waren sie bereit, über seine antisemitischen Äußerungen und sein unangemessenes Verhalten hinwegzusehen", erklärt der Insider. Doch trotz gutem Willen soll es bereits zum Konflikt zwischen dem "Famous"-Interpret und Biancas Vater Leo gekommen sein. Mit dem Pornostudio sei für die Familie nun endgültig eine Grenze überschritten worden: "Mit zwei feministischen Schwestern und einer ebenso feministischen Mutter ist es schwer, ihre Beteiligung an diesem neuen Projekt zu rationalisieren oder zu akzeptieren."

Womöglich könnte die Yeezy-Mitarbeiterin die Meinung ihrer Eltern in puncto Pornos teilen, denn in der vergangenen Zeit wurde immer häufiger über eine mögliche Trennung von Bianca und Kanye spekuliert. "Er stolziert mit ihr herum und zieht sie an, als wäre sie ein Pornostar! Jetzt weiß sie auch, warum. Bianca hatte sich darauf eingelassen, weil sie gehofft hatte, er würde sie zum Star machen. Aber das ist für sie wirklich zu viel", berichtete jüngst ein Insider gegenüber InTouch. Laut der Quelle sei derzeit das Thema Scheidung auf dem Tisch. Kürzlich wurden zudem Umzugshelfer mit einem Van vor der Villa der beiden gesichtet, die Möbel abtransportieren.

Instagram / kanyewest Collage: Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori, Januar 2024

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

