Nach zehn Jahren: Cameron Diaz feiert großes Comeback

Cameron Diaz (51) war lange Zeit aus dem Filmgeschäft nicht wegzudenken. Sie gehörte einst zu den bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Vor zehn Jahren zog sich die nun zweifache Mama aus der Filmbranche zurück und gönnte sich eine Pause. Sie wollte sich voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren. Das soll sich dieses Jahr jedoch wieder ändern: Wie Netflix ankündigte, wird die "Liebe braucht keine Ferien"-Darstellerin am 15. November ihr Schauspiel-Comeback mit der Streaming-Komödie "Back in Action" feiern.

Wie The Wrap berichtete, wird die "Love Vegas"-Schauspielerin in der Actionkomödie an der Seite von Jamie Foxx (56) zu sehen sein. Das Schauspiel-Duo verkörpert zwei ehemalige CIA-Agenten, die ihr Spionageleben aufgegeben haben, um eine Familie zu gründen. Jedoch fliegt die Tarnung der beiden auf und sie sind gezwungen, wieder in ihre Agentenrolle zu schlüpfen. Neben Cameron und Jamie kann sich auch der übrige Cast sehen lassen: Unter anderem werden "101 Dalmatiner"-Star Glenn Close (77) und "Sherlock"-Darsteller Andrew Scott (47) zu sehen sein. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Netflix können ungeduldige Fans bereits erste Einblicke in die eine oder andere Filmszene erhaschen.

Das sind allerdings nicht die einzigen Neuigkeiten aus Camerons Schauspielkarriere. Die 51-Jährige wird auch in der düsteren Komödie "Outcome" mitspielen. Keanu Reeves (59) und Jonah Hill (40) werden gemeinsam mit der Synchronsprecherin zu sehen sein. Der Film wird über den Streaming-Dienst von Apple zu sehen sein. Ein genaues Startdatum des Comedy-Dramas ist bisher noch nicht bekannt.

Cameron Diaz, Dezember 2014

Cameron Diaz bei der Breakthrough Prize Awards Ceremony 2014

