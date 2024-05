Premiere: Sienna Miller bringt ihre Tochter mit nach Cannes

Bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes erhält die britisch-amerikanische Schauspielerin Sienna Miller (42) familiäre Unterstützung. Zur Aufführung ihres neuen Films "Horizon: An American Saga" erscheint die gebürtige New Yorkerin nicht nur in Begleitung ihres Freundes Oli Green. Auch ihre elfjährige Tochter Marlowe Sturridge ist mit von der Partie. Damit feiert das Mutter-Tochter-Duo eine große Premiere, denn für Marlowe ist es der allererste Auftritt auf dem roten Teppich. Vielleicht strahlt das junge Mädchen auch deshalb auf den zahlreichen Schnappschüssen des Abends mit Oli und seiner berühmten Mutter um die Wette.

Auch optisch erkennt man deutlich, dass die 42-Jährige und ihr Sprössling zusammen gehören. Denn Marlowe ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten! In Sachen Kleidung scheinen sie jedoch einen komplett unterschiedlichen Geschmack zu haben. Während Sienna in einem langen lavendelfarbenen Kleid mit transparenten Details strahlt, entscheidet sich ihre kleine Tochter für ein kurzes rosafarbenes Kleid mit einer süßen Schleife. Mit einem schlichten, dunklen Anzug sorgt der "A Good Person"-Darsteller zusätzlich für den perfekten Kontrast.

Die Tochter der "American Sniper"-Bekanntheit war jedoch nicht die einzige familiäre Begleitung in Cannes. Auch Siennas Co-Star Kevin Costner (69) brachte tatkräftige Unterstützung zu den Filmfestspielen mit. Der Ex-Mann von Christine Baumgartner (50) erschien sogar gleich in Begleitung zahlreicher Familienmitglieder. Mit seinen Kids Lily, Hayes, Grace, Cayden und Annie posierte der Filmproduzent glücklich für die Kameras. So war die Familie auf dem roten Teppich fast komplett – nur Joe und Liam Costner fehlten.

Getty Images Sienna Miller ihre Tochter Marlowe Sturridge und Oli Green

Getty Images Lily Costner, Hayes Logan Costner, Grace Avery Costner, Kevin Costner, Cayden Wyatt Costner und Anni

