Supercool: Heidi Klum begeistert bei Cannes Film Festival

Sie hat das Modeln einfach im Blut: Heidi Klum (50) legte am Montag einen supercoolen Auftritt bei den 77. Filmfestspielen in Cannes hin. Das Supermodel trat in einer schwarzen Robe auf, deren langer Schlitz das rechte Bein komplett freigab. Das Kleid hatte außerdem asymmetrische Träger und einen Einsatz transparenten Stoffes an der rechten Hüfte! Die mehrfache Mama kombinierte zu dem edlen Outfit große goldene Ohrringe und ein rauchiges, dunkles Make-up. Außer ein paar dezenten Ringen hielt sie sich beim Schmuck sonst allerdings zurück und ließ das Kleid für sich sprechen.

Ihr dezenter, edler Look stand ganz schön im Kontrast zu ihrem Outfit vom letzten Jahr. Damals war die TV-Bekanntheit in einem kanariengelben Kleid mit flügelähnlichen Ärmeln erschienen. Sie hatte allerdings nicht nur wegen der knalligen Farbe alle Blicke auf sich gezogen. Während ihres Auftrittes auf dem roten Teppich posierte sie, wie es sich für ein Model gehört, und hob beide Arme über ihren Kopf, um ihr Kleid richtig in Szene zu setzen. Dabei verrutschte das Oberteil des Kleides ein ganzes Stück – und entblößte prompt ihre Nippel!

Karrieretechnisch läuft es bei Heidi so gut wie eh und je. Als Jurorin von GNTM wird sie noch nächsten Monat die beiden Gewinner der aktuellen Staffel küren. So viel wurde vor Kurzem auf dem offiziellen Instagram-Account der Show verraten! Und auch bei America's Got Talent durfte sie in der neuen Staffel wieder Teil der Jury sein, zusammen mit Sofía Vergara (51), Simon Cowell (64) und Howie Mandel (68).

Getty Images Heidi Klum, Filmfestspiele Cannes

ActionPress Heidi Klum, Model

