Ryan Reynolds geht zum ersten Mal auf Taylor Swifts Konzert!

Ende des Monats tritt Taylor Swift (34) während ihrer "The Eras"-Tour in der spanischen Hauptstadt Madrid auf. Dabei wird sie einen prominenten Fan im Publikum haben: Ryan Reynolds (47). Der Ehemann von Blake Lively (36) verriet in der Talkshow "Today with Hoda & Jenna": "Ich werde zur Show in Madrid gehen. Ich bin sehr aufgeregt, meine Frau und meine Kinder waren schon bei fünf oder sechs Konzerten von ihr." Er selbst hatte kaum Zeit für ihre Konzerte: "Das wird mein erstes sein, denn in den letzten anderthalb Jahren war ich in einer Non-Stop-Arbeitsblase gefangen, und das war ein Problem."

Die Freundschaft zwischen Taylor und dem Paar ist sehr herzlich. Seit Jahren gehören sie zum engeren Kreis der Sängerin. Im Interview scherzte der Vierfachvater, Taylor würde auf ihrem Album den Namen des zuletzt geborenen Kindes von Ryan und Blake verraten. "Wir warten immer darauf, dass Taylor uns sagt, wie das Kind heißen wird", plauderte er aus. Das Paar bekam 2023 ihr viertes Kind – in der Öffentlichkeit haben sie den Namen noch nicht verraten. In Songs von der Sängerin wurden bis jetzt alle Kindernamen von dem befreundeten Paar erwähnt, Tochter James durfte sogar in dem Hit "Gorgeous" mitsingen.

Die drei lassen sich auch oft in der Öffentlichkeit sehen. Zuletzt waren sie gemeinsam beim Spiel von Taylors Freund Travis Kelce (34). Bei der NFL-Partie hatten sie viel Spaß. Ihre herzliche Freundschaft geht auch auf ihre Familien über: Ryan und Blakes Kinder lieben Taylor. "Wir alle, das ganze Haus, lieben sie, ich mache keine Witze. Wir sind besessen von ihrer Musik", erzählte der Hollywoodstar im Interview mit Entertainment Tonight.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New York Je

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively bei der Met Gala 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Ryan so über seine Bekannte Taylor schwärmt? Toll, ist ein süßer Freundschaftsbeweis! Na ja, interessiert mich nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de