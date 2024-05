Das sagen Stephen Dürrs Kinder zu seiner Ballermann-Karriere

Stephen Dürr (49) will als Ballermannsänger auf Malle durchstarten – sein Song "Geile Leute" geht schon durch die Decke. Aber was sagen eigentlich die Kinder des Schauspielers zu seinem neuen Berufsweg? "Also, bevor sie [die Musik] gehört hatten, sagten sie 'Meine Güte, hoffentlich postest du nichts, weil unsere Freunde folgen dir ja auch!' Aber inzwischen finden sie es gut, weil deren Freunde auch den Song feiern", verrät er gegenüber Promiflash am Bild Renntag. Gemeinsam mit Katharina hat der 49-Jährige Zwillinge. "Der Song ist in deren Fußballverein jetzt inzwischen die Einlaufhymne geworden. Das ist schon sehr lustig", lacht er im weiteren Gespräch.

Seine Liebsten haben also gar kein Problem mit Stephens Ballermann-Karriere. Er selbst nimmt das Ganze auch gar nicht so ernst, wie er in einem früheren Promiflash-Interview erklärte: "Ich nehme schon meinen Job dann ernst und so weiter und bin zu dem Termin da und bin auch verbindlich. Aber am Ende des Tages habe ich kein großes Ziel, sondern möchte einfach nur eine schöne Zeit verbringen." Er wolle mit der Dynamik mitschwimmen und schauen, welche Angebote sich noch so ergeben werden.

Der in Hamburg geborene TV-Star wurde vor allem durch die Daily Unter uns bekannt. Daraufhin folgten einige Auftritte in deutschen Serien. Drei Jahre spielte er bei Alles was zählt mit. Jetzt würde er gerne auch mehr im Reality-TV Fuß fassen. "Also Reality-TV-Formate finde ich schon ziemlich heiß. Ich muss jetzt nicht in jedes rein, um ehrlich zu sein", erzählt er Promiflash. Gerne würde er wieder gemeinsam mit seiner Katharina vor der Kamera stehen. 2022 kämpfte er mit ihr bei Das Sommerhaus der Stars um den Sieg.

Getty Images Stephen Dürr mit seiner Frau Katharina im Juli 2010

Instagram / katharina_duerr_ Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

