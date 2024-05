"Heldin": Sophie Turner schwärmt von Taylor Swifts Support

Taylor Swift (34) ist nicht nur ein gefeierter Weltstar, sondern auch eine wirklich gute Freundin! Das erzählt Sophie Turner (28) jetzt in einem aktuellen Interview mit Vogue. Als sie nach der Trennung von Joe Jonas (34) im September des vergangenen Jahres in New York war und keine Unterkunft hatte, wandte sie sich an die Sängerin – und auf diese war Verlass! Eigentlich hoffte sie nur darauf, dass Taylor jemanden kennt, der eine Wohnung vermietet, doch die "Anti-Hero"-Interpretin bot Sophie sofort ihre Wohnung kostenlos an. "Taylor war in diesem Jahr eine absolute Heldin für mich. Ich war noch nie jemandem so dankbar wie ihr, denn sie hat meine Kinder und mich aufgenommen und uns ein Zuhause und einen sicheren Ort gegeben", schwärmt die Schauspielerin und fügt hinzu: "Sie hat wirklich ein Herz aus Gold."

Obwohl die beiden mit dem Jonas Brothers-Mitglied ein gemeinsamer Ex verbindet, verstehen sie sich super – vielleicht aber auch gerade deswegen. Seit die Beziehung zwischen Sophie und Joe vorbei ist, wurde die Schauspielerin immer häufiger mit Taylor gesichtet. Wie Daily Mail berichtete, waren die beiden beispielsweise im September des vergangenen Jahres zusammen unterwegs. Damals verbrachten die zwei Frauen einen gemeinsamen Mädelsabend mit gemütlichem Dinner – und verließen das Restaurant nach eifrigem Austausch Arm in Arm.

In ihrem Interview mit dem britischen Modemagazin spricht der Game of Thrones-Star aber nicht nur über ihre enge Freundschaft mit Taylor – sie reflektiert außerdem ihre gemeinsame Zeit mit Joe. Ihre Ehe mit dem Musiker war wohl nicht immer einfach, denn besonders der hohe Bekanntheitsgrad ihres Ex-Mannes machte ihr zu schaffen. "Es gab viel Aufmerksamkeit für die drei Brüder und die Ehefrauen. Wir wurden immer die Ehefrauen genannt und das habe ich gehasst. Ich hatte das Gefühl, ich war nur eine Plus-Eins", gesteht sie.

Blayzen Photos / Backgrid Taylor Swift, Cara Delevingne und Sophie Turner in New York City

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

