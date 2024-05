Großes Umstyling? Heidi Klum teilt Selfie vom Friseurtermin

Heidi Klum (50) ist dafür bekannt, ihren Kandidaten bei Germany's Next Topmodel einen komplett neuen Look zu verpassen. Steht bei dem Model gerade selbst eine Typveränderung an? Auf Instagram postet sie jetzt einen neuen Beitrag, der verdächtig danach aussieht: Das Bild zeigt Heidi beim Friseur, ihre Haare in einzelne Partien geteilt und in Alufolie gewickelt. Es scheint also Farbe im Spiel zu sein – und möglicherweise gibt die Modelmama auch schon einen Hinweis darauf, um welche es sich dabei handelt! Das neue Foto teilt Heidi nämlich auch in ihrer Story, dicht gefolgt von zwei älteren Shootingbildern, auf denen sie platinblond ist!

Vielleicht handelt es sich bei ihrem Friseurbesuch aber auch nur um eine kleine Auffrischung – in Vorbereitung auf das anstehende "Germany's Next Topmodel"-Finale, das am 13. Juni stattfindet. Ihre neue Mähne werden die Zuschauer jedoch nicht live erleben können – für die Liveshow gibt es dieses Jahr nämlich keine Tickets zu kaufen. "Die Karten gehen an Friends und Family der GNTM-Kandidatinnen und -Kandidaten und an die große GNTM-Familie", verkündete die Sendung im Netz.

Im Finale der diesjährigen Staffel der Castingshow gibt es aber eine kleine Änderung. Heidi wird nicht wie gewohnt nur einen, sondern gleich zwei Gewinner – einen Mann und eine Frau – mit dem Titel, dem Preisgeld und einem eigenen Harper’s BAZAAR Cover belohnen. Derzeit kämpfen noch 14 Teilnehmer um den Sieg: Aldin, Armin, Fabienne, Frieder, Grace, Jermaine, Julian, Kadidja, Lea, Linus, Luka, Marvin, Sara und Xenia.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass es sich bei Heidis Friseurbesuch um ein großes Umstyling handelt? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, sie hat ihre Haare bestimmt nur aufgefrischt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de