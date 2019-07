Vergangenen Donnerstag startete ProSieben mit einem neuen Show-Highlight zur Primetime: Bei The Masked Singer schickt der Sender Promis in spektakulären Kostümen undercover auf die Bühne und lässt sie zum Gesangsduell antreten. Die große Frage, die alle TV-Zuschauer seither nicht mehr loslässt, ist: Wer versteckt sich unter der Maske von Astronaut, Monster und Co.? Auch die Jury war bereits fleißig am Rätseln. Während Collien Ulmen-Fernandes (37), Ruth Moschner (43) und Max Giesinger (30) in der ersten Sendung noch von Gastjuror Rea Garvey (46) bei ihrer Ratestunde unterstützt wurden, können sie diese Woche ein neues Gesicht am Pult begrüßen: Spaßvogel Elton (48) wird morgen Abend mit von der Partie sein!

Die Macher der Sendung lüfteten via Instagram nun das Geheimnis. In einem kleinen Clip erscheint das Gesicht des Moderators plötzlich hinter einer lila Rauchwolke. Mit seiner Position als neues Jury-Mitglied wird gleichzeitig klar: Der Entertainer steckt definitiv nicht – wie einige vermuteten – unter dem Kakadu-Kostüm. Beim ProSieben Ratespiel wählten die Zuschauer Elton nämlich auf Platz fünf der potenziellen Promis, die sich unter dem gelben Federkleid verbergen könnten.

Ob er einen der maskierten Sänger wird enttarnen können, wird schon morgen Abend zu sehen sein. Vielleicht hat Elton mehr Glück als seine Kollegen in der vergangenen Woche. Die vermuteten hinter dem lila Oktopus nämlich jeden, nur nicht No Angels-Star Lucy Diakovska (43).

