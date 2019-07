Startet Lena Meyer-Landrut (28) etwa bald mit den Black Eyed Peas durch? Die Sängerin hat gerade erst ihr neues Album "Only Love, L" auf den Markt gebracht. Trotzdem könnte für die einstige Eurovision Song Contest-Gewinnerin nun schon das nächste Musikprojekt in den Startlöchern stehen – und dieses Mal wäre sie nicht solo unterwegs: Bei einem Konzert performte Lena jetzt mit den Black Eyed Peas – und die hatten gleich große Pläne mit ihrer Gastsängerin!

Wie Bild berichtet, gab die Band am Montagabend vor gerade einmal 300 geladenen Gästen ein Mini-Konzert in Berlin. Später am Abend stieß dann auch Lena als Überraschungsgast hinzu und sang den Hit-Song "Where is the Love?" mit. Von der Performance der 28-Jährigen waren die US-Musiker offenbar so begeistert, dass Bandmitglied Will.i.am (44) gleich einen Vorschlag für Lena hatte: "Ich würde gern mit ihr im Studio arbeiten – unsere Manager versuchen, das zu arrangieren."

Davon war die "Satellite"-Interpretin natürlich sofort hin und weg. Sollte so eine Zusammenarbeit wirklich klappen, wäre das für Lena ein großer Karrieresprung. Immerhin könnte sie so auch im US-amerikanischen Musikmarkt Fuß fassen.

Tim P. Whitby/Getty Images Die Black Eyed Peas bei der Premiere von "'Black Panther"

Anzeige

Defrance Lena Meyer-Landrut beim Peace x Peace Festival, Juni 2019

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Images Apl.de.ap, Taboo, Will.i.am und DJ Poet von den Black Eyed Peas im Jahr 2009

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de