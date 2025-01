Black Eyed Peas sagen ihre Las-Vegas-Residenz für 2025 ab

Es gibt bittere Nachrichten für Fans der Musikgruppe Black Eyed Peas! Die erfolgreichen Künstler werden nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr in Las Vegas auftreten. Am vergangenen Sonntag gab die berühmte Gruppe diese traurige Änderung öffentlich bekannt. In einer Instagram-Story verkündeten sie Folgendes: "Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass unsere Shows in Las Vegas aufgrund der aktuellen Umstände nicht wie geplant stattfinden werden."

Die Musiker, welche mit Hits wie "I Gotta Feeling" weltberühmt wurden, beruhigten ihre Anhänger im Laufe des Statements zumindest ein Stück weit. Sie ergänzten ihre Bekanntgabe nämlich mit neuen Informationen zu dem Umgang mit bereits erworbenen Karten: "Die Ticketanbieter werden automatisch volle Rückerstattungen ausstellen. Bleibt auf dem Laufenden über zukünftige Auftritte, indem ihr uns folgt - wir können es kaum erwarten, euch wiederzusehen." Details über das weitere Vorgehen und mögliche neue Termine bleiben jedoch bis dato aus.

Erst im September 2024 kündigten die Black Eyed Peas ihre erste Residenz auf dem weltberühmten Las Vegas Strip offiziell an. Unter dem Titel "Black Eyed Peas: 3008 The Las Vegas Residency" sollten die geplanten Shows im PH Live at Planet Hollywood Resort & Casino im Februar 2025 stattfinden. Will.i.am (49), der zuletzt unter gesundheitlichen Beschwerden litt, erklärte damals laut People: "Unsere erste Residenz in Las Vegas gibt den Black Eyed Peas die Möglichkeit, das zu tun, was wir am besten können, nämlich etwas Brandneues und Kreatives zu entwickeln, das die Grenzen der Liveshow-Erfahrung verschiebt."

Getty Images Taboo, Will.i.am und apl.de.ap von Black Eyed Peas

Getty Images Will.i.am beim "The Voice"-Fotocall

