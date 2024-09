Will.i.am von den Black Eyed Peas leidet unter Hörverlust

Der Black Eyed Peas-Star Will.i.am (49) hat offenbart, dass er an einer chronischen Erkrankung leidet, die sein Gehör zunehmend beeinträchtigt. Der Musiker und Coach der britischen Version von The Voice bemerkte im Laufe der Jahre eine zunehmende Verschlechterung seines Hörvermögens. Das löste in ihm eine große Angst vor dauerhaften Schäden aus. "Ich kann nicht still sein, denn dann bemerke ich das Klingeln in meinen Ohren. Da ist immer ein Piepen, jeden Tag, den ganzen Tag", gab er nun gegenüber The Sun preis.

Es stellte sich heraus: Er leidet an Tinnitus, einer Erkrankung, die durch Geräusche wie Klingeln, Summen oder – wie in seinem Fall – einem konstanten Piepen gekennzeichnet ist, die nicht von einer äußeren Quelle stammen. Diese Geräusche können oft von selbst abklingen, werden jedoch häufig von einer verschlechterten Hörfähigkeit oder einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Klängen begleitet. Untersuchungen im Krankenhaus ergaben außerdem, dass Wills Ohren denen eines deutlich älteren Menschen entsprechen würden. "Als ich zum Arzt ging und einen Hörtest machen ließ, sagten sie: 'Ihre Ohren sind die von jemandem, der viel älter ist.' 2007, 2013 und dieses Jahr habe ich alle meine Frequenztests gemacht und die Kurve ... es ist ein ordentlicher Rückgang", musste sich der Rapper eingestehen.

Hinter dem 49-Jährigen liegt eine beeindruckende Karriere, die Kollaborationen mit großen Stars wie Lady Gaga (38), Rihanna (36) und Michael Jackson (✝50) umfasst. Zuletzt hatte er seine Fans mit einem Song überrascht, für den er sich kurzerhand Popsängerin Britney Spears (42) ins Boot geholt hatte. Vor rund einem Jahr veröffentlichten die "Oops!... I Did It Again"-Interpretin und der US-amerikanische Rapper die Single "Mind Your Business". Schon in der Vergangenheit hatten sie Mega-Hits wie "Scream & Shout" gemeinsam herausgebracht.

