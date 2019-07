Seit dieser Woche ist es offiziell: Sebastian Pannek (32) und Angelina Heger (27) sind tatsächlich verliebt! Mit einem süßen Pärchenauftritt machten die beiden ihre Liebe auf der Fashion Week in Berlin offiziell. Schon Monate zuvor gab es Spekulationen, ob der Ex-Rosenkavalier und das ehemalige Bachelor-Babe in einer Beziehung sind – mehrere Fotos der beiden, die zeitgleich an denselben Orten aufgenommen wurden, machten ihre Fans stutzig. Zugeben wollten Bastilina ihre Liebe damals aber noch nicht. Bastis Ex Clea-Lacy Juhn (28) ist dennoch schon seit Monaten klar, dass die zwei zusammen sind!

Die brünette Schönheit wurde von ihren Supportern auf ihren Verflossenen und seine Neue aufmerksam gemacht, wie sie beim Thomas Sabo Press Cocktail gegenüber Promiflash verriet: "Wie ich davon erfahren habe war ja ganz witzig. Anfang April hat mir ein Follower geschrieben, dass die beiden gesichtet wurden auf Mallorca." Clea-Lacy hielt das Ganze zunächst aber noch für einen Scherz – und konfrontierte ihren ehemaligen Partner mit der Nachricht ihres Fans. "Ich habe zuerst gedacht, dass das jemand nur so geschrieben hat, aus Spaß! Ich habe ihm dann auch noch einen Screenshot geschickt", erzählte sie weiter. "Doch es kam keine Reaktion und keine Antwort und da dachte ich mir so: 'Okay, jetzt ist es wahr.' Dadurch habe ich es gewusst!"

Doch wie hat Clea auf die Offenbarung ihres Ex reagiert? Völlig entspannt, wie sie betonte. "Es war super, super. Sebastian und ich sind schließlich im Guten auseinander gegangen und wir wünschen uns nur das Beste. Es war nicht schlimm für mich, auch nicht komisch", freute sich die 28-Jährige für Sebastian.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger 2019 in Berlin

Anzeige

Getty Images Clea-Lacy Juhn, TV-Star

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de