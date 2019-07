Nachdem sich sein gesundheitlicher Zustand in den letzten Monaten weiter verschlechtert hatte, ist Schlagersänger Costa Cordalis nun mit 75 Jahren im Kreise seiner Liebsten auf Mallorca verstorben. Der Sänger konnte auf eine lange, erfolgreiche Karriere im Musikbusiness zurückblicken und wird durch Hits wie "Anita" im kollektiven Gedächtnis bleiben. Zudem machte Costa mit einem ganz besonderen Titel von sich reden: Vor 15 Jahren wurde er zum allerersten Dschungelkönig gekürt.

Damals konnte er die deutschen TV-Zuschauer von sich überzeugen und sich gegen harte Konkurrenz wie etwa Daniel Küblböck (33), Lisa Fitz (67) und Caroline Beil (52) durchsetzen. Somit ist er als erster in der Gewinnerliste des RTL-Erfolgsformats Ich bin ein Star – Holt mich hier raus verewigt. Doch beinahe wäre der beliebte Musiker gar nicht angetreten. In einem RTL-Interview gestand er damals, dass seine Frau Ingrid große Angst um ihn gehabt hätte. "Wenn du reingehst, dann weißt du nicht, was mit dir geschieht. All die gefährlichen Pflanzen und Tiere", soll sie besorgt geäußert haben.

Mittlerweile wurde die Dschungelkrone bereits zwölf Mal weitergereicht – dennoch wird Costa als erster Gewinner der Reality-Show sicher in besonderer Erinnerung bleiben. Als Dschungelexperte stand er 2018 auch Jenny Frankhauser (26) bei. Der erfahrene Camp-Insasse versorgte die Schwester seiner Schwiegertochter Daniela (32) mit Tipps und so holte auch sie am Ende das begehrte Dschungelzepter!

