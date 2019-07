Toni Kroos (29) bekommt nicht nur im Sportsektor viel Lob! Der Fußball-Nationalspieler ist mittlerweile auch dreifacher Papa – und konnte kürzlich einen weiteren besonderen Meilenstein verzeichnen: So wurde über ihn die Dokumentation "Kroos" gedreht, die seit Anfang Juli in den Kinos läuft. Darauf ist auch seine Frau Jessica (31) mächtig stolz und setzte im Zuge der Premieren-Woche jetzt ein besonderes Posting ab: Im Netz machte sie ihrem Gatten eine emotionale Liebeserklärung!

"Die Liebe meines Lebens", kommentierte die 31-Jährige einen Eintrag in ihrer Instagram-Story vom vergangenen Dienstag. Darin ist der gebürtige Greifswalder auf zwei Fotos zu sehen: Ein Schnappschuss zeigt ihn mit seiner Tochter Amelie, auf dem zweiten hält er seinen erstgeborenen Sohn Leon auf dem Arm und grinst an der Seite seiner Liebsten in die Kamera. Nur einer fehlt in der süßen Galerie: Der neueste Familienzuwachs Fin, der gerade erst Ende März das Licht der Welt erblickte.

Schon während der Fußball-WM 2014 waren die zwei offensichtlich ein glückliches Paar. Als Toni Weltmeister wurde, war Jessica in Brasilien vor Ort. Ein Jahr später gaben sie sich schließlich das Jawort, mittlerweile gehen sie seit elf Jahren zusammen durchs Leben – und dem Turtel-Post nach zu urteilen, sind sie offenbar noch so glücklich wie zu Beginn ihrer Beziehung.

Getty Images Toni Kroos bei der "Kroos"-Premiere in Köln

Instagram / jessica_kroos Toni Kroos mit seinen Kindern Leon, Fin und Amelie

Getty Images Jessica und Toni Kroos nach dem WM-Finale 2014

