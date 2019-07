Was ist dran an den Gerüchten? Die italienische Presse ist sich schon seit Monaten sicher, dass Aurora Hunziker (22) schwanger ist. Die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker (42) hat sich bislang allerdings noch nicht zu der Vermutung geäußert, dass sie und ihr Freund Goffredo Cerza Nachwuchs erwarten. Sie nimmt die wiederkehrenden Schwangerschafts-Spekulationen offenbar genauso gelassen wie ihre Mama. Mit einem Schnappschuss in den sozialen Medien scheint sie die Gerüchte nun sogar auf die Schippe zu nehmen: Dementiert Aurora die Spekulationen mit dieser zweideutigen Geste?

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 22-Jährige nun ein Foto, das sie gemeinsam mit dem bekannten Radiosprecher Diego Passoni zeigt. Auf der Aufnahme küsst der Moderator liebevoll Auroras auffallend flachen Bauch. "Wenn du Diego Passoni triffst, der gerade verschiedene Boulevardblätter gelesen hat und dir erzählt: Ich habe heute erfahren, dass du wieder schwanger bist", kommentierte die Italienerin die vielsagende Geste, die die Gerüchte jedoch nicht zu bestätigen scheint, sondern wohl eher ironisch gemeint war.

Auch sonst ist von einer vermeintlichen Schwangerschaft auf den Fotos in ihrer Insta-Story nichts zu erkennen – im Gegenteil: Aurora zeigt sich auf ihrem Account derzeit vor allem bei schweißtreibenden Workouts in figurbetonten Trainingsoutfits. Ein Babybäuchlein ist unter dem knappen Sport-BH auf den Bildern derweil nicht zu erkennen.

Instagram / therealauroragram Aurora Hunziker mit ihrem Freund

Instagram / therealauroragram Aurora Hunziker beim Sport

Splash News Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Aurora, Sole und Celeste

