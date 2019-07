Er ist so gut wie unter der Haube! Das dürfte für alle fußball-begeisterten Frauen eine traurige Nachricht sein: In wenigen Tagen ist Cedric Teuchert endgültig vom Markt. Für den Fußballer könnte es halt aktuell nicht besser laufen: Erst am Dienstag lief der Sportler für satte 500.000 Euro zu Hannover 96 über. Nach dem Karriere-Kick soll nun auch sein Liebes-Glück in einer Woche schon perfekt werden.

Am 13. Juli sollen die Hochzeitsglocken bereits läuten. Seine Braut Lisa lernte Cedric bereits vor Jahren kennen. Laut Bild machte der gebürtige Coburger seiner großen Liebe, die als Pflegerin in einem Krankenhaus arbeitet, mehrere Komplimente zu ihren schönen Augen. Das scheint gewirkt zu haben, immerhin treten die beiden schon bald im Ruhrgebiet vor den Traualtar.

Für das große Liebes-Spektakel hat der Spieler von seinem neuen Trainer Mirko Slomka sogar extra Urlaub bekommen. "Es ist aber erst mal nur die standesamtliche Hochzeit", verriet er gegenüber dem Blatt. Die große Feier soll dann im kommenden Jahr folgen.

Getty Images Cedric Teuchert, Juli 2018

Instagram / cedricteuchert Cedric Teuchert und seine Lisa, Juni 2019

Instagram / cedricteuchert Lisa und Cedric Teuchert, Juni 2019

