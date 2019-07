Folgt hier bald schon der erste gemeinsame Nachwuchs? Für Sarafina Wollny (24) und Peter Heck (26) ist es bald so weit: Sie werden nach über acht gemeinsamen Jahren endlich vor den Traualtar treten, nachdem sie sich bereit 2012 verlobt hatten. Aktuell steckt das Paar schon mitten in den Hochzeitsvorbereitungen – und auch der nächste Schritt ist offenbar schon durchgeplant: Sarafina verriet jetzt, wie es um die Nachwuchspläne mit ihrem Bald-Ehemann steht!

In ihrer Instagram-Story stellte sich der Reality-Star nun den Fragen seiner Supporter. Klar, dass sich auch da alles um Sarafinas Traum-Beziehung drehte. So wollte ein Follower wissen: "Wie viele Kinder möchtet ihr?" Die Antwort der 24-Jährigen fiel dabei überaus eindeutig aus: "Zwei eigene und eins adoptieren." Scheint so, als hätte sich das Paar in Sachen Familiengründung schon so seine Gedanken gemacht.

Aber eines nach dem anderen: Erstmal dürfte die Hochzeit der beiden bestimmt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ein genaues Datum ist zwar noch nicht bekannt – was aber feststeht: Das Jawort der Turteltauben wird auch im TV ausgestrahlt werden, sodass ebenfalls die treuen Wollny-Fans am romantischen Spektakel teilhaben können.

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und Peter Heck

Anzeige

Cinamon Red/WENN.com Peter Heck und Sarafina Wollny beim Echo 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de