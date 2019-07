Werden die frischgebackenen Eltern vor die Queen (93) zitiert? Baby Archie ist gerade mal zwei Monate alt, da riecht es schon nach Ärger im Buckingham Palace. Denn die Entscheidung von Prinz Harry (34) und seiner Frau Herzogin Meghan (37), die Namen der Taufpaten ihres Sohnes geheim zu halten, könnte sowohl der Queen als auch Prinz Charles (70) missfallen. Das behauptete nun jedenfalls ein Royal-Experte.

Während William (37) und Herzogin Kate (37) nicht nur die Taufpaten ihrer drei Kinder öffentlich machten, sondern auch die Ankunft der Gäste zur Taufe medial begleiten ließen, halten sich der Herzog und die Herzogin von Sussex diesbezüglich bedeckt. Royal-Experte und auch Buchautor Phil Dampier sagte gegenüber Mail Online: "Es würde mich nicht wundern, wenn sich die Queen oder Prinz Charles irgendwann bei einer Tasse Tee mit ihnen darüber unterhalten. Was unterscheidet sie von allen anderen Royals, die diese Details bisher immer gern preisgaben?" Denken Meghan und Harry womöglich, sie seien etwas Besseres?

Phil Dampier vermutet einen anderen Grund – nämlich, dass Meghan und Harry "enge und alte Freunde" für die Rollen ausgewählt haben. Weil diese aber keine Promis, sondern Privatpersonen seien, sollen die Namen geheim bleiben, genauso wie die Zeremonie, so der Autor von "Royally Suited: Harry and Meghan in Their Own Words" – als Schutz ihrer Privatsphäre.

Getty Images Die royale Familie bei der Taufe von Prinz Louis, Juli 2018

Getty Images Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

