Die Gerüchteküche um Archie Harrisons Taufe brodelt gerade gewaltig. Zwar ist bislang noch kein offizielles Datum bekannt gegeben worden, dennoch wollen Insider erfahren haben, dass die Messe am kommenden Wochenende in der St. George's Chapel stattfinden soll. Nun machen Schlagzeilen die Runde, die Royal-Fans weltweit nicht sonderlich begeistern dürften: Angeblich plant das Paar eine ganz private Taufe im allerengsten Kreis.

Dass Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihren Sohnemann bodenständig und am liebsten fernab der Öffentlichkeit aufziehen wollen, ist schon längst kein Geheimnis mehr. So würde es wohl auch nicht überraschen, wenn sich die Spekulationen von The Times als wahr herausstellen. Wie die britische Zeitung berichtet, sollen die Feierlichkeiten ohne Presse stattfinden. Während sich der Palast diesbezüglich in Schweigen hüllt, meldet sich Royal-Autorin Penny Juror zu Wort. Sie kritisiert die Entscheidung des Herzogs und der Herzogin von Sussex – immerhin seien die zwei das dem Volk schuldig.

Damit bezieht sich die Schriftstellerin auf die Tatsache, dass der Umbau von Meghan und Harrys neuem Zuhause durch den britischen Steuerzahler finanziert wurde. Die gesamte Renovierung des Frogmore Cottage soll 2,4 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 2,6 Millionen Euro) gekostet haben. "Sie können nicht in beide Richtungen handeln. Entweder bleiben sie völlig privat, zahlen selbst für ihr eigenes Haus und verschwinden aus der Öffentlichkeit oder sie spielen das Spiel so, wie es eben gespielt wird", erklärt Penny.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Baseball-Spiel der Yankees

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Dezember 2017 in England

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Baseball-Spiel der Yankees

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de