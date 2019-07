Königin Maxima (48) mag es knallig! Die Ehefrau von König Willem-Alexander (52) setzt bei ihren öffentlichen Auftritten immer wieder auf kräftige Farben: Ob in einem pinken Kleid, einem gelben Hosenanzug oder in einem bunten Ensemble mit Fransen – sie macht in ihren Outfits immer eine gute Figur und liefert mutige Fashion-Statements. Bei ihrem neuesten Termin setzte die royale Beauty diese farbenfrohe Reihe fort: Zu der Eröffnung einer Ausstellung erschien Maxima ganz in Neongrün!

Die Veranstaltung fand in der niederländischen Metropole Rotterdam statt und die 48-Jährige zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich: Ihr Rock und ihr Oberteil strahlten in einem kräftigen Grün, ebenso ihre Tasche und ihre Ohrringe. Trotz der knalligen Farbe wirkte das Outfit von Maxima aber nicht zu übertrieben, denn: Hut, Handschuhe und Pumps waren nicht knallig, sondern dezent nudefarben. Damit bewies die Monarchin wieder einmal: Sie hat einfach ein Händchen für bunte und auffällige Looks!

"Maxima ist Argentinierin und hat keine Angst vor Farben", erklärte ihr Lieblingsdesigner Edouard Vermeulen schon 2016 im Interview mit Bunte. Sie verbringe mit der Planung ihrer Outfits aber nicht so viel Zeit, wie man denken würde. Sie sei sehr gut organisiert, führte der Modeschöpfer weiter aus.

MEGA Königin Maxima

Utrecht, Robin / ActionPress Königin Maxima beim Besuch der Nibud Stiftung

Splash News Königin Maxima bei einer Ausstellungseröffnung in Rotterdam

