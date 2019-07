Joy-Anna Duggar Forsyth und ihr Mann Austin durchleben gerade einen wahren Albtraum! Die Reality-TV-Beauty verlor ihre Tochter in der 20. Schwangerschaftswoche und musste sie deshalb tot auf die Welt bringen. Nun teilte das Ehepaar, das bereits einen Sohn hat, Bilder aus dem Krankenhaus mit ihrer Community. In der rührenden Fotoreihe befindet sich unter anderem eine Aufnahme, die Joy-Anna mit ihrem toten Baby in der Hand zeigt.

Auf dem Instagram-Pic blickt der Reality TV-Star in seinem Krankenhauskittel und mit Ehemann Austin an der Seite auf ihre kleine, totgeborene Tochter, die sie auf einem Tuch in den Händen hält. Dazu fand das Paar rührende Worte in der Bildunterschrift: "Wir hatten sie nur für 20 Wochen. Das Leben ist zerbrechlich und kostbar. Wir sind so dankbar, dass Gott sie uns für diese kurze Zeit gegeben hat. Sie wird für immer in unseren Herzen sein."

Die Fans des TV-Paars leiden seit der Hiobsbotschaft mit den beiden mit. "Wir danken euch allen für eure Liebe und euren Support! Wir können eure Gebete spüren", teilten die trauernden Eltern mit. Unter dem Post meldeten sich zahlreiche Follower zu Wort, die den beiden alle Kraft der Welt wünschten und ihr Mitgefühl ausdrückten.

Instagram / austinandjoyforsyth Joy-Anna Duggar Forsyth und ihr Mann Austin im Juli 2019

Anzeige

Instagram / austinandjoyforsyth Joy-Anna Duggar Forsyth mit ihrem Mann Austin und Söhnchen Gideon Martyn im Mai 2018

Anzeige

Instagram / austinandjoyforsyth Joy-Anna Duggar Forsyth mit Söhnchen Gideon Martyn im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de