Hat Kendall Jenner (23) etwa einen neuen Basketballspieler an ihrer Seite? Erst seit Mai ist das Model nach der Trennung von Basketballprofi Ben Simmons single. Seitdem wurde ihr unter anderem ein Techtelmechtel mit Musikschnuckel Harry Styles (25) nachgesagt. Doch scheinbar bleibt die Keeping up with the Kardashians-Beauty ihrem Männertyp treu und hat sich einen neuen NBA-Spieler geschnappt. Kendall wurde jetzt mit LA Lakers-Star Kyle Kuzma auf einer Jacht gesichtet!

Bilder zeigen, wie die Laufstegschönheit und der Power Forward gemeinsam den 4. Juli auf einem luxuriösen Schiff in Malibu feierten. Kendall und Kyle waren dabei allerdings nicht zu zweit, wie Just Jared berichtete. Die TV-Beauty kam mit Freundin Fai Khadra, während der Sportler mit Anastasia Karanikolaou und weiteren Freunden eintraf. Auf einem Schnappschuss blickt der 23-Jährige dem Topmodel eindeutig hinterher und die beiden wirken vertraut. Nach der Jacht-Party ging es für die Gruppe zur Bootsy Bellows Sause im schicken Nobu.

Pikant: Dort traf Kendall nicht nur auf ihre Freundinnen Gigi (24) und Bella Hadid (22), sondern auch auf ihren Ex Ben. "Kendall ist dort angekommen und direkt zu Gigi und Bellas Tisch gegangen, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Sie hat Ben gesehen, als sie aneinander vorbeiliefen, aber sie haben überhaupt nicht miteinander gesprochen", verriet eine Quelle gegenüber E! News.

Getty Images Kyle Kuzma im Juni 2018 in Santa Monica

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2019 beim Filmfestival in Cannes

Splash News Ben Simmons und Kendall Jenner im Februar 2019 in New York

