Cassandra Steen (39) bezaubert ihre Fans auch ohne Schminke! Die vergangene Woche hatte es für die deutsche Sängerin ganz schön in sich – schließlich saß die Beauty bei zahlreichen Shows der Berliner Fashion Week nicht nur in erster Reihe, sondern hatte auch selbst den einen oder anderen Auftritt. Nach dem Event nimmt sich die Musikerin jetzt aber erst einmal Zeit für sich und zeigt sich ihren Fans vollkommen ungeschminkt!

In den sozialen Medien teilt die 39-Jährige immer wieder ganz authentische Selfies von sich mit ihren Followern. Mit einem Foto auf Instagram präsentierte sie sich nun aber nicht nur natürlich, sondern komplett ungeschminkt und ungestylt. "Make-up weg, Haare raus, Pause. Wünsche euch ein schönes Wochenende", schrieb die Songwriterin zu dem Schnappschuss, auf dem sie entspannt in die Kamera lächelt. Auf dem Foto sind sogar ihre süßen Sommersprossen zu erkennen.

Bei ihren Fans kommt der Schnappschuss der "Wenn das Liebe ist"-Interpretin bestens an. Kommentare wie "Was soll man sagen? Traumhaft hübsche Frau" oder "Wow, wow, wow! Mehr kann man dazu nicht sagen" unterstreichen, wie sehr die User den Look der Schönheit feiern.

Getty Images Cassandra Steen, Beatrice Egli und Fiona Erdmann im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

Getty Images Cassandra Steen im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

Instagram / cassandra_steen Cassandra Steen im April 2019

