Cassandra Steen bald als UN-Botschafterin bei "Rote Rosen"

Cassandra Steen (43) wagt sich an ein neues Projekt! Die deutsche Sängerin wurde mit Songs wie "Darum leben wir", "Stadt" oder "Gebt alles" einem breiten Publikum bekannt. 2021 punktete die Musikerin bei ihrer Teilnahme bei The Masked Singer: Im großen Finale wurde sie als der Leopard überführt und belegte den zweiten Platz der Show. Nun wird Cassandra bald in der ARD-Telenovela Rote Rosen zu sehen sein!

Die Pop- und R&B-Sängerin Cassandra Steen hat laut dem ARD eine Gastrolle bei "Rote Rosen" ergattert. Die Folge wird voraussichtlich am 13. September ausgestrahlt. Die Sängerin spielt eine UN-Botschafterin für biologische Vielfalt, die im Zuge dessen in das Hotel Drei Könige kommt. Die Fans können sich auch über Cassandras Musik freuen können, da sie in der Serie ein Konzert und ihr Lied "Gewagt zu träumen" zum Besten geben soll.

Rote Rosen flimmert schon seit über 16 Jahren über die Bildschirme der deutschen Wohnzimmer. In der Serie geht es um Herzschmerz, Freundschaft und anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Aktuell läuft bereits die 21. Staffel im TV.

ProSieben/Willi Weber Cassandra Stenn beim "The Masked Singer"-Finale 2021

Getty Images Cassandra Steen, Musikerin

ARD/Thorsten Jander Der Hauptcast der 19. Staffel von "Rote Rosen"

