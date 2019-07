Was für ein Schock! Am vergangenen Samstag gab Stevie Wonder (69) ein Konzert beim British Summer Time Festival im Londonder Hyde Park und erschütterte seine Fans mit einer traurigen Nachricht. Um Gerüchten und Spekulationen über seinen Gesundheitszustand vorzubeugen, verkündete der Sänger, der durch Hits wie "I Just Called To Say I Love You" weltweit bekannt wurde: Er muss sich einer Nierentransplantation unterziehen!

"Ich werde drei Shows spielen und dann eine Pause machen", kündigte der 69-Jährige an und erklärte weiter: "Ich bin hergekommen, um euch meine Liebe zu geben und mich bei euch für eure zu bedanken!" Es sei bereits ein Organspender gefunden und ihm ginge es gut, versicherte die amerikanische Soul- und R&B-Legende den geschockten Konzertbesuchern mehrfach. Die Operation soll bereits im September dieses Jahres stattfinden.

Der blinde Star pausierte zwischen seinen Liedern wiederholt, um seinem Publikum für ihre Unterstützung im Laufe der Jahre zu bedanken. Wie eine Quelle der Detroit Free Press verriet, soll der Musiker in der vergangenen Zeit mit "ernsten, aber überschaubaren" Gesundheitsproblem zu kämpfen gehabt haben. Gerüchten zufolge soll Stevie bereits mit einer Dialyse begonnen haben – diese Meldung ist allerdings nicht bestätigt.

Getty Images Stevie Wonder in Los Angeles

Getty Images Stevie Wonder in New York

JOKER/CESAR RIVERA/©2013 RAMEY P Sänger Stevie Wonder

