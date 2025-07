Stevie Wonder reagiert auf Gerüchte um seine Blindheit

Stevie Wonder (75) hat während eines Konzerts im Rahmen seiner "Love, Light and Song"-Tour in Cardiff, Wales, die Gelegenheit genutzt, ein altes Gerücht zu adressieren. In lockerer Atmosphäre wandte er sich am 9. Juli direkt an sein Publikum und sprach über die immer wieder aufkommende Behauptung, er sei gar nicht blind. Mit einer Mischung aus Humor und Ernst erklärte er: "Es gab Gerüchte, dass ich sehen kann, und all das. Aber im Ernst – ihr kennt die Wahrheit." Sein Publikum lauschte aufmerksam, als er hinzufügte: "Kurz nach meiner Geburt wurde ich blind. Und das war ein Segen, weil es mir erlaubt hat, die Welt mit einer anderen Vision zu sehen."

Die Behauptung, Stevie sei nicht wirklich blind, ist zwar absurd, hat jedoch seit Jahrzehnten immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt, sogar unter Prominenten. In einem Interview im Jahr 2019 scherzte Lionel Richie (76), er sei überzeugt, dass Stevie tatsächlich sehen könne. Lionel teilte eine Anekdote, bei der Stevie ihn in einem Auto erschreckte, während er auf dem Fahrersitz saß und scheinbar losfuhr. Auch bei diesem Konzert in Cardiff zeigte sich der Musiker von seiner humorvollen Seite, während er diese Gerüchte entlarvte und betonte, wie sehr ihm seine Blindheit geholfen habe, Menschen eher durch ihre Seele als durch ihr äußeres Erscheinungsbild wahrzunehmen.

Stevie hat immer wieder betont, wie er in seinem Leben einen anderen Zugang zu Menschen und zur Welt gefunden hat. Mit über 70 Jahren blickt der Sänger auf eine beeindruckende Karriere zurück, in der seine Musik Menschen auf der ganzen Welt inspiriert hat. Trotz seines Erfolgs ist er für seinen Humor und seine Bodenständigkeit bekannt. Kollegen und Weggefährten bewundern ihn nicht nur für sein künstlerisches Talent, sondern auch für seine positive Einstellung zum Leben und die Fähigkeit, selbst mit absurden Gerüchten charmant umzugehen.

Getty Images Stevie Wonder

Getty Images Stevie Wonder und Lionel Richie 2022 bei den American Music Awards in Los Angeles

Getty Images Stevie Wonder in Los Angeles

