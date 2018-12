In Kalifornien wüteten über zwei Wochen lang die schlimmsten Waldbrände, die der US-Bundesstaat jemals gesehen hat. Über 13.000 Häuser brannten nieder, mindestens 87 Menschen fielen dem Feuer zum Opfer, mehrere hundert Personen werden immer noch vermisst. Jetzt gilt es, die verwüsteten Regionen wiederaufzubauen. Die Betroffenen können dabei auf prominente Unterstützung hoffen: auch von R&B-Legende Stevie Wonder (68). Der blinde Sänger sammelt jetzt Spenden.

Der 68-Jährige kündigte der Nachrichtenagentur Associated Press zufolge an, dass die Erlöse des 22. Benefizkonzertes seiner Stiftung "House Full of Toys" an die Opfer der verheerenden Brände gehen sollen. Auch Feuerwehrleute und Ersthelfer würden einen Teil bekommen. "Wir müssen für all diejenigen unser Bestes geben, die so viel Pech hatten, die ihre Träume begraben mussten und ihr Zuhause verloren haben", zitiert ihn AP. Darüber hinaus soll seine Stiftung gemeinsam mit der Wohltätigkeitsorganisation "Entertainment Industry Foundation" Geld für die Opfer der Katastrophe sammeln.

Außerdem appellierte Stevie an alle, besser auf die Erde zu achten: "Ich weiß, wir haben mit einer Dürre zu kämpfen. Manche glauben nicht an die globale Erwärmung. Ich schon. Wir müssen den Planeten schützen." Das Konzert mit dem Namen "The Stevie Wonder Song Party: A Celebration of Life, Love & Music" soll am 9. Dezember im Staples Center in Los Angeles stattfinden. Besucher können auch Spielzeuge oder andere Geschenke spenden.

