Die Geburt ihres zweiten Kindes steht kurz bevor – in wenigen Wochen bekommt Isabell Horns (35) Tochter Ella ein kleines Brüderchen. Jetzt gab die baldige Zweifach-Mama ein Schwagerschaftsupdate und verriet, dass sich ihr Baby bislang noch nicht in die richtige Richtung gedreht habe. Eine natürliche Geburt sei unter diesen Voraussetzungen nicht ratsam. Deswegen wird Isabell auch ihr zweites Kind per Kaiserschnitt auf die Welt bringen!

Die 35-Jährige berichtete ihren Fans auf ihrem YouTube-Kanal, dass sie gerade das Gespräch in der Geburtsklinik hatte, um zu bereden, wie die Geburt jetzt angegangen wird und erklärte: "Bald ist mein Geburtstermin und dann haben wir halt gesprochen, Wendung von Außen nicht möglich, er hat sich nicht gedreht, eine Steißgeburt bei diesen Voraussetzungen nicht gut. Was bleibt? Der Kaiserschnitt."

Die Aussicht auf einen erneuten Kaiserschnitt machte Isabell erst ziemlich traurig, wie sie weiter ausführte: "Ich habe mir wirklich so sehr eine natürliche Geburt gewünscht, weil es höchstwahrscheinlich das letzte Mal ist, dass ich das miterleben darf." Doch jetzt hat die brünette Beauty ihren Frieden mit dem Thema geschlossen und sogar den Kaiserschnitt bereits geplant.

