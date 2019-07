Für Isabell Horn (35) geht es demnächst in den Schwangerschaftsendspurt! In wenigen Wochen soll ihr Töchterchen Ella einen kleinen Bruder bekommen – und natürlich ist die Kleine deshalb schon ganz aufgeregt. Aber auch bei der werdenden Mutter steigt die Spannung. Schließlich war die erste Geburt für sie extrem traumatisch, wie sie Promiflash verriet. Hat sie deshalb nun Angst vor der bevorstehenden Entbindung?

Als Töchterchen Ella im März 2017 das Licht der Welt erblickte, mussten die Ärzte einen Kaiserschnitt vornehmen. Für Isabell war das total dramatisch und schmerzhaft. Im Promiflash-Interview verriet die ehemalige GZSZ-Darstellerin nun, ob sie sich deshalb Sorgen wegen der Geburt ihres Sohnes macht. "Ich lasse das alles wieder neu auf mich zukommen. Ich bin nicht mehr ganz so naiv. Ich habe die Schmerzen noch nicht komplett vergessen", bekannte die 35-Jährige. Es werde wieder schmerzhaft sein. Nichtsdestotrotz wolle sie positiv an die Sache herangehen und strebe eine natürliche Geburt an.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was sie erwartet, hatte die Schauspielerin erst vor knapp drei Wochen bekommen: Sie bekam erste Senkwehen und die hatten es ganz schön in sich. "Es waren nicht nur leichte Übungswehen, sondern richtige Schmerzen. Ich hab' echt gedacht: 'Es geht jetzt los!'", berichtete Isabell.

Instagram / dieisabellhorn Schauspielerin Isabell Horn mit ihrer Tochter Ella

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Isabell Horn im Februar 2019 in Berlin

