Einen Mann zu daten, kommt für Matt Bomers (41) Sohn Kit eher nicht infrage! Schauspieler Matt ist mit Gatte Simon Hall verheiratet, die beiden Männer haben drei gemeinsame Söhne. In einem TV-Interview erzählte der "Magic Mike"-Star nun von einer kürzlichen Unterhaltung mit seinem ältesten Sprössling. Dabei habe der Teenager erklärt, dass er die Liebe zwischen seinen Vätern zwar schätze – er selbst stehe allerdings eindeutig auf Frauen.

"Unser Ältester hat sich uns gegenüber als hetero geoutet", plauderte der Schauspieler in der Talkshow von Drag-Star RuPaul (58) aus dem Familiennähkästchen. "Er ist 14. Er sagte: 'Ich liebe und respektiere, dass ihr so seid, wie ihr seid. Aber ich bin hetero, so identifiziere ich mich." Traurig oder gar enttäuscht seien die Dreifach-Papas darüber keinesfalls – im Gegenteil: "Es war ein großer, schöner und süßer Moment."

Die elfjährigen Zwillinge Henry und Walker äußerten sich bisher noch nicht zu ihrer Sexualität. Doch für wen auch immer ihre Herzen schlagen werden: "Wir werden sie mit offenen Armen empfangen", beteuerte Superman-Darsteller Matt.

Instagram / mattbomer Matt Bomer (r.) mit seinem Mann Simon Hall und den Söhnen Kit, Henry und Walker

Instagram / mattbomer Walker und Henry, die Zwillinge von Schauspieler Matt Bomer

Instagram / mattbomer Matt Bomer (r.) mit seinem Mann Simon Hall und den Zwillingen Walker und Henry, November 2018

