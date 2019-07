Er ist einer der Publikumslieblinge der Kultserie Queer Eye und eroberte in der zweiten Staffel in der Folge "A Decent Proposal" die Herzen der Zuschauer. Jetzt zieht William Mahnken erneut vor die Kamera. Allerdings ist es diesmal eine ganz andere Baustelle, denn es handelt sich um keine Reality-Produktion: Mit Stranger Things erobert der bärtige TV-Star jetzt eine derzeit ziemlich angesagte Science-Fiction-Serie – und hat gleich mehrere Gastauftritte!

Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte der Schauspieler ein Szenenbild von sich und kommentierte es mit den Worten: "Das Queer Eye/Stranger-Things-Crossover, auf das ihr gewartet habt! William aus Queer Eye Staffel 2, 'A Decent Proposal'." Seine Fans dürfen sich gleich auf mehrere Szenen mit ihm gefasst machen: Er sei insgesamt neunmal in der aktuellen Season zu bewundern, wie er in einem weiteren Tweet verriet. Auf seinem Instagram-Account postet der TV-Liebling fleißig alle seine Cameo-Auftritte.

Damit nicht genug: Auch Williams Ehefrau Shannan, der er in Queer Eye einen Antrag gemacht hatte, ist in einer Einstellung kurz zu sehen. Wer neugierig ist, in welchen Szenen man den 43-Jährigen so entdecken kann, kann dies seit vergangenem Donnerstag überprüfen. Alle acht neuen Folgen der Erfolgsserie sind seit dem 4. Juli auf dem US-Streamingdienst Netflix abrufbar.

Instagram / william_mahnken William Mahnken mit seiner Frau Shannan am Set von "Stranger Things"

Instagram / william_mahnken William Mahnken und Ehefrau Shannan, bekannt aus der Serie "Queer Eye"

Netflix "Stranger Things", Staffel 3

